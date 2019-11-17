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Российскую сборную обыграли бельгийцы. Встреча девятого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 окончилась со счетом 1:4 в пользу последних. Украинцы не смогли пройти мимо такого события.
Комментатор Виктор Вацко желчно высказался о поражении наших футболистов.
А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул 🏆🥇 чемпіонів Європи? 🤔🤭🤫— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 16 ноября 2019 г.
"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" – поинтересовался он в Twitter.
Это второе поражение россиян от сборной этой страны. Ранее Бельгия выиграла в первом матче со счетом 3:1.
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