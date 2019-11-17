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На Украине осмеяли сборную России после поражения

На Украине осмеяли сборную России после поражения
Фото: www.globallookpress.com
Проигрыш наших футболистов оказался бальзамом на сердце для наблюдателей в соседней стране

Российскую сборную обыграли бельгийцы. Встреча девятого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 окончилась со счетом 1:4 в пользу последних. Украинцы не смогли пройти мимо такого события.

Комментатор Виктор Вацко желчно высказался о поражении наших футболистов.

"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" – поинтересовался он в Twitter.

Это второе поражение россиян от сборной этой страны. Ранее Бельгия выиграла в первом матче со счетом 3:1.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ну проиграли,мы ж не футбольная страна если откровенно но выискивать и публиковать мнения и плевки ни кому не известных (по крайней мере в россии) свиней по крайней мере удивительно,ну хрюкнул ктото и че,зачем мне его узнавать?
Гость
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а когда украена не вышла на чм -18 он тоже ерничал?
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