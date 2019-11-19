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Чемпиона СССР по теннису нашли мертвым в Москве

Чемпиона СССР по теннису нашли мертвым в Москве
Фото: pixabay.com
Спортсмену был 81 год

Ушел из жизни Вячеслав Егоров. Многократным чемпион СССР по теннису и мастер спорта международного класса скончался в своей квартире в Москве. Тело спортсмена через несколько дней после смерти обнаружила его дочь.

Прибывшие на место медики и полицейские установили, что смерть наступила в период с 13 по 16 ноября, – пишет "КП".

Вячеслав Егоров трижды выигрывал советский чемпионат по теннису, был победителем Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР. В 2012 году попал в списки Зала российской теннисной славы.

Дарья ПЕТРОВА

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