Спортсмену был 81 год

Ушел из жизни Вячеслав Егоров. Многократным чемпион СССР по теннису и мастер спорта международного класса скончался в своей квартире в Москве. Тело спортсмена через несколько дней после смерти обнаружила его дочь.

Прибывшие на место медики и полицейские установили, что смерть наступила в период с 13 по 16 ноября, – пишет "КП".

Вячеслав Егоров трижды выигрывал советский чемпионат по теннису, был победителем Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР. В 2012 году попал в списки Зала российской теннисной славы.