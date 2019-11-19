Журналистам Королевства напомнили, что лишь правообладателю турнира позволено решать такие вопросы

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин успокоил фанатов. Он опроверг информацию о том, что Россию могут лишить права провести матчи турнира в Северной столице.

"Такие заявления может делать только правообладатель в лице УЕФА, а никак не средства массовой информации. И WADA еще ничего не заявило, и соглашение о проведении Евро-2020 (в Санкт-Петербурге) у нас с УЕФА, а не с WADA. Поэтому пока все это не имеет никаких оснований", – заявил Сорокин РИА Новостям.

Ранее британское издание Daily Mail связало игры на Евро-2020 с решением WADA начать процедуру по лишению РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как напоминает агентство НСН, WADA, по мнению британских журналистов, может оставить россиян без матчей из-за подозрений в том, что Россия якобы манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории.