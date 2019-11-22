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На дом не хватит: сколько получают фигуристы

На дом не хватит: сколько получают фигуристы
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Хорошие деньги на льду можно взять только за медаль или участие в шоу

Фигурист получит большую сумму, если показывает хорошие результаты и занимает призовые места. Об этом рассказала многократныый призер чемпионатов России и Европы, обладательница бронзовой и серебряной медалей в командных чемпионатах мира и победительница финала Гран-при сезона – 2014/2015 Елизавета Туктамышева.

"Зарплаты делаются на протяжении сезона, который был до этого. Если хорошо выступал, то следующий сезон тебе платят. Если сезон провальный, то зарплата меньше", – сообщила она в интервью YouTube-каналу "Всему Головин".  

Спортсменка указала призовые. За победу на ЧМ, по ее словам, можно заработать $50 тыс. – за такие деньги "квартиру можно взять", а купить загородный дом – нет, подчеркнула она. Чемпиону Европы заплатят $20 тысяч. Лидерство в рамках мирового Гран-при даст $18 тыс., серебряному призеру положено $12 тыс., третье место награждается $9 тысячами.

Но выгоднее всего в материальном плане – участвовать в разных ледовых шоу, отметила фигуристка. В Японии так можно заработать около $5 – 6 тыс., в России – в среднем 100 тыс. руб.(около $1,6 тысячи). Только, чтобы оказаться в числе приглашенных, "надо быть в топе фигурного катания", отметила спортсменка. И добавила, что, если фигурист не задействован в постановках и не достиг высоких результатов на международной арене, то он получает $50 – 60 тыс. рублей.

Елизавета Туктамышева в 2015 г. завоевала России первое золото чемпионата мира за последние десять лет. На соревнованиях в Китае она была первой в короткой и произвольной программах.  

Полина ДОРОЖКИНА

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