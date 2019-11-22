Спортсменка заняла первое место в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии.

Спортсменка получила 85,04 балла за свое выступление, чисто исполнив тройной аксель, сообщает Sports.ru. После выступления девяти участниц Косторная идет на первом месте.

Предыдущий мировой рекорд в этом виде принадлежал японке Рике Кихире – на командном чемпионате мира-2019 она получила 83,97 балла.



