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Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии.
Спортсменка получила 85,04 балла за свое выступление, чисто исполнив тройной аксель, сообщает Sports.ru. После выступления девяти участниц Косторная идет на первом месте.
Предыдущий мировой рекорд в этом виде принадлежал японке Рике Кихире – на командном чемпионате мира-2019 она получила 83,97 балла.
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