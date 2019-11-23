Высокие результаты российским фигуристкам не светят

Нужно уметь вовремя уходить. С таким заявлением выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Спортсмен отметил, что Алина Загитова и Евгения Медведева могут продолжить катание, но только для собственного удовольствия, ибо высоких результатов от них ждать уже не приходится.

"Надо вовремя заканчивать",

– сказал Костомаров в беседе с RT.

Загитова, к примеру, не может выполнять тройной аксель и четвертные прыжки, что обрекает ее на проигрыш при чистом катании соперниц.

Напомним, этап Гран-при по фигурному катанию начался в Японии накануне, 22 ноября. После короткой программы лидирует в соревнованиях Алена Косторная, которая набрала 85,04 балла. Загитова – на четвертом месте (66,84 балла). Сегодня фигуристки представляют произвольную программу.