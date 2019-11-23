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"Надо заканчивать": Медведеву и Загитову гонят из спорта

Фото: Станислав Красильников/ТАСС 2019 Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: AP Photo/Toru Hanai Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото:DPA/TASS
Высокие результаты российским фигуристкам не светят

Нужно уметь вовремя уходить. С таким заявлением выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Спортсмен отметил, что Алина Загитова и Евгения Медведева могут продолжить катание, но только для собственного удовольствия, ибо высоких результатов от них ждать уже не приходится.

"Надо вовремя заканчивать",

сказал Костомаров в беседе с RT.

Загитова, к примеру, не может выполнять тройной аксель и четвертные прыжки, что обрекает ее на проигрыш при чистом катании соперниц.

Напомним, этап Гран-при по фигурному катанию начался в Японии накануне, 22 ноября. После короткой программы лидирует в соревнованиях Алена Косторная, которая набрала 85,04 балла. Загитова – на четвертом месте (66,84 балла). Сегодня фигуристки представляют произвольную программу.

Фоторепортаж
Забрали все золото: российские фигуристы добились ошеломительного успеха
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

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