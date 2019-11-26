На сайте Международной премии "РБ" стартовало открытое голосование

Лучшее спортивное СМИ назовут 27 февраля 2020 года. Среди других номинаций – "Лучший спортивный журналист", "Амбассадор бренда", "Бренд года".

Вторым этапом станет выбор победителя из шорт-листа экспертным жюри, в состав которого войдут представители российских и международных компаний. Критериями оценки в разных номинациях станут отзывы клиентов на сайте информационно-аналитического портала "Рейтинг букмекеров", исследования ассоциации "Ответственная игра", тренды поисковых систем.

"Мы разработали новые метрики оценки участников для нашей ежегодной премии. Для каждой номинации вводится своя формула. На нее будет ориентироваться жюри, выбирая лучших из лучших, после того как определится шорт-лист", – рассказал председатель жюри Международной премии "РБ" Паруйр Шахбазян.

Кроме того, представители ведущих рекламных и маркетинговых компаний определят победителей в номинациях "Лучший дизайн", "Лучшее мобильное приложение" и "Лучшая рекламная кампания года".

Премия "РБ" – ежегодное событие в букмекерской и спортивной отрасли. На торжественной церемонии вручения будут отмечены лучшие компании.

Победителями прошлого года в разных номинациях стали "Лига ставок" ("Гран-при: Абсолютно лучший букмекер", "Лучшее мобильное приложение"); Tennisi ("Лучшая эксклюзивная линия"); BETCITY ("Лучший клиентский сервис"); БК "Марафон" ("Самый надежный букмекер"); БК "888" ("Лучшие коэффициенты"); "Париматч" ("Лучший онлайн-букмекер", "Лучший киберспортивный букмекер").

В этом году в борьбу за звание "Лучший букмекер года" включились БК "Олимп", 1хСтавка, GGBet, MelBet.

Голосование завершится 1 февраля 2020 года.

Сайт Международной премии "РБ" - https://bookmaker-ratings.ru/brawards-2020/.