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Избитая жена российского футболиста попала в больницу

Избитая жена российского футболиста попала в больницу
Фото:Владимир Гердо/ТАСС
Девушка призналась, что отец напал на нее

В одну из московских больниц доставили жену футболиста "Тамбова". У 21-летней девушки на теле обнаружили кровоподтеки и синяки. Позже жена спортсмена призналась, что ее и брата избил пьяный отец, а в больницу она обратилась из-за болей.

Медсестра, оценив характер травм, сообщила в полицию о домашнем насилии. Слова девушки об избиении подтвердила и ее мать, которая позвонила в полицию и рассказала, что муж часто напивается и бьет ее и детей, - пишет "КП".

"Во время осмотра девушка опускала глаза и не хотела говорить, что с ней произошло. У нее диагностировали кровоподтеки левого предплечья и синяки. После уговоров девушка все же рассказала, что ее и брата избил пьяный отец накануне", – цитируют журналисты слова источника в медучреждении.

Дарья ПЕТРОВА

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