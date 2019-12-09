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В России объяснили провал с допингом

В России объяснили провал с допингом
Фото: www.globallookpress.com
Сделали все что могли, так получилось

Российская сторона, сотрудничая с WADA, сделала все возможное, чтобы решить ситуацию с допингом. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Были исполнены те критические требования WADA, которые увеличивались каждый раз в рамках дорожной карты, были новые решения, и требовались новые документы", – цитирует Колобкова ТАСС.

Какие именно требования были исполнены, не уточняется. Как известно, в сентябре WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Расследование показало, что есть изменения в базе московской лаборатории, содержащей данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Ситуацию с допингом еще в ноябре прокомментировала легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее мнению, с прошлой Олимпиады не были сделаны выводы, а те люди, которые были причастны, "ушли на высшие должности".

"Только не надо искать дядю Васю. За каждого назначенного министра отвечает еще высшее руководство. Они должны ответить, кто эти люди, которые подвели спортсменов", – заявила Тарасова в интервью Sport24.

Александр ИЛЬИН

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