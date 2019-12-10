Москву разозлила реакция США на травлю спортсменов из РФ

WADA необходимо проверить спортсменов США на предмет системного употребления допинга. По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, в американском спорте допинг уже настолько привычен, что этого никто не скрывает, и никто с этим не борется.

Таким образом, чиновник отреагировал на высказывания гендиректора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта, который неоднократно призвал полностью отстранить российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях.

"Поражает, с каким упорством глава USADA – антидопингового агентства страны, национальные лиги которой все сплошь на допинге, продолжает нападать на Россию", – цитирует ТАСС Свищева.

Стоит отметить, что НХЛ, НБА, НФЛ действительно не подчиняются требованиям WADA. Внутри этих лиг действуют свои правила. Так, относительно недавно в центре скандала за употребление кокаина оказался нападающий "Вашингтон Кэпиталс" и сборной России Евгений Кузнецов. Хоккеиста отстранили от на четыре годы от олимпиада и чемпионатов мира, однако в НХЛ "Кузю" лишь пожурили и отстранили на три игры.