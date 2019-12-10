На Украине вскрыли заговор между Путиным, Медведевым и Блаттером

Украинские и британские СМИ продолжают мусолить тему о якобы подкупе российскими властями президента ФИФА Йозефа Блаттера на право проведения ЧМ-2018 в РФ. Главными фигурантами информационной атаки, помимо швейцарского экс-футбольного чиновника, избраны Владимир Путин, Дмитрий Медведев и загадочный олигарх из России.

С очередным пасквилем сегодня вышла британская Sky Sports, чей материал тут же подхватил украинский телеканал "112", поскольку нельзя опоздать пнуть Москву.

Издания обратили внимание на отчет Минюста США о расследовании ФБР мифического вмешательства РФ в президентские выборы в Штатах в 2016 г. И именно в данном документе говорится о подкупе президента ФИФА российским бизнесменом. Американцы зачем-то в этот 430-страничный доклад втиснули еще и показания экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила, в которых он живописует схему получения нашей страной права на проведение мундиаля.

"В июле 2011 г. Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашними президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, в котором, согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА (в документе не указан, но мы в курсе, что тогда организацией руководил Блаттер), чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году", – цитируют издания отчет.

Отмечается, что в 2015-ом Стил передал свой отчет в ФБР, где цитировал некоего российского чиновника, который якобы признал, что Кремль подкупил руководство ФИФА с целью получения права проведения ЧМ-2018.

В этой замечательной конструкции понятно желание британцев навести тень на плетень – Соединенное Королевство до сих пор не может простить России проигрыш в получении мундиаля. И чего только не изобретешь ради очернения победителя. Даже желание украинских СМИ оттоптаться на лондонских мифах тоже вполне понятно – их акция против проведения ЧМ-2018 в РФ с треском тогда провалилась, а впереди Евро-2020, игры которого пройдут в России.

Но зачем Штатам в отчете о вмешательстве в выборы американского президента впутывать историю отбора на ЧМ-2018 да еще с формулировкой "предполагаемый разговор"? Хоть что-то да в ложку.

