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Олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне телеведущий и спортивный комментатор Алексей Ягудин сравнил новый допинговый скандал с войной, а решение WADA – "беспределом". По его мнению, сборная России сможет выйти из этого противостояния победителем.
"Мы умеем побеждать в войнах! И эту войну мы тоже выиграем, потому что мы русские!" – написал он в Instagram.
Ягудин отметил, что выступление на крупнейших международных соревнованиях без флага и гимна лучше завершения карьеры, уточняет "ФедералПресс". Всем коллегам фигурист пожелал терпения.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем