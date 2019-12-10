Алексей Ягудин прокомментировал новый допинговый скандал

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне телеведущий и спортивный комментатор Алексей Ягудин сравнил новый допинговый скандал с войной, а решение WADA – "беспределом". По его мнению, сборная России сможет выйти из этого противостояния победителем.

"Мы умеем побеждать в войнах! И эту войну мы тоже выиграем, потому что мы русские!" – написал он в Instagram.

Ягудин отметил, что выступление на крупнейших международных соревнованиях без флага и гимна лучше завершения карьеры, уточняет "ФедералПресс". Всем коллегам фигурист пожелал терпения.