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Россия получила от WADA поблажку

В Северной столице пройдут матчи Евро-2020

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уступило России европейского футбольное первенство. Стадионы Санкт-Петербурга примут матчи Чемпионата Европы в 2020-м году, обрадовал глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

"У нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы – это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта", – пояснил Тейлор Associated Press (цитата по ТАСС).  

Напомним, 9 декабря исполком агенства лишил российских спортсменов крупнейших международных соревнований. Также, согласно решению WADA, РФ не может принимать значимые турниры. 

Ксения АНДРЕЕВА

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