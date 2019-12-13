В Северной столице пройдут матчи Евро-2020

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уступило России европейского футбольное первенство. Стадионы Санкт-Петербурга примут матчи Чемпионата Европы в 2020-м году, обрадовал глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

"У нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы – это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта", – пояснил Тейлор Associated Press (цитата по ТАСС).

Напомним, 9 декабря исполком агенства лишил российских спортсменов крупнейших международных соревнований. Также, согласно решению WADA, РФ не может принимать значимые турниры.