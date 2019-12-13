Олимпийская чемпионка решила сделать паузу в карьере

Звезда фигурного катания Алина Загитова сделала громкое заявление. По словам спортсменки, она приостанавливает участие в соревнованиях.

"Уже все есть и нужно, чтобы вернулось желание выходить на старт" – объяснила вынужденную паузу Загитова, в эфире Первого канала, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

