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Звезда фигурного катания Алина Загитова сделала громкое заявление. По словам спортсменки, она приостанавливает участие в соревнованиях.
"Уже все есть и нужно, чтобы вернулось желание выходить на старт" – объяснила вынужденную паузу Загитова, в эфире Первого канала, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".
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