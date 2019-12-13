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Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой

Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая фигуристка прокомментировала скандальное видео в Сети

"Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой. По словам "обидчицы", кадры – не ее рук дело, а, вероятнее всего, бывшего менеджера, с которым у спортсменки произошел конфликт из-за денег.

"Прежде всего приношу свои извинения Жене и ее болельщикам, Татьяне Анатольевне Тарасовой и всем, кого это затронуло. Я не хотела доводить ситуацию до комментариев в публичном поле, но это событие вынуждает меня отреагировать",

– такими словами Туктамышева сопроводила видео с оправданиями в Instagram.

Скандальные кадры, которые якобы выложила Туктамышева, появились на ее YouTube-канале. Фрагмент с нелестными комментариями в адрес общающейся с тренером Татьяной Тарасовой Евгенией, напоминает ВЗГЛЯД, также появился в аккаунте фанатов Медведевой в Instagram. При этом выступление "императрицы" сопровождалось приятными отзывами. 

"Видео на YouTube – это начало его пакостей в сторону моей репутации. Все это нелепо, грустно и смешно, потому что Женя знает мое истинное отношение к ней, к тому же я сразу с ней связалась", – подытожила Елизавета.

Ксения АНДРЕЕВА

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