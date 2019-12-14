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"Молодая Гвардия Единой России" запротестовала против вердикта WADA

"Молодая Гвардия Единой России" запротестовала против вердикта WADA
Фото: www.globallookpress.com
Активисты растянули триколор у здания Олимпийского комитета в Москве

Члены "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР), а также молодые жители Москвы обратились к WADA с требованием пересмотреть решение, которое касается "чистых" российских спортсменов. Молодежь также попросила антидопинговое агентство не смешивать политику со спортом. Об этом рассказал Денис Аширов, руководитель Московского городского отделения МГЕР.

Акция в поддержку российских спортсменов, которым придется выступать под нейтральным флагом 4 года, прошла 14 декабря у здания Олимпийского комитета в столице.

"Молодая Гвардия Единой России" призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой! А членам исполкома WADA мы настоятельно рекомендуем отказаться от политических игр и соблюдать принципы Олимпийской хартии – наказывать только недобросовестных спортсменов",

заявил Аширов, выступая на акции.

В мероприятии в поддержку "чистых" спортсменов поучаствовали более 100 активистов. Они принесли к зданию Олимпийского комитета флаг страны, размером в 20 метров. Участники акции скандировали лозунги в защиту атлетов: "Наши спортсмены – наша гордость", "Спорт в сердцах", "Мы вместе все равно", "Мы – одна команда", "WADA, хватит играть в политику".

Также активисты поставили около здания мольберты с фотографиями атлетов, которых WADA лишило возможности побороться за медали на международных соревнованиях. В конце акции участники запустили в небо несколько десятков шаров с олимпийской символикой. На них написали – "Объективность, независимость WADA – прощай".

Исполком Всемирного антидопингового агентства 9 декабря отстранил Россию от участия в международных турнирах на 4 года, в том числе на Олимпийских играх, страна также лишилась возможности организовывать соревнования на своей территории и подавать заявки на их проведение.

Полина ИВАНОВА

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