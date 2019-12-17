Капитан сборной по гандболу пожаловалась на пристальное внимание к ее персоне

Член сборной России по гандболу, левый полусредний и линейный ГК "Ростов-Дон" Анна Сень сообщила, что комиссары Всемирного антидопингового агентства всего лишь с августа этого года восемь раз заявлялись к ней домой.

"Я практически каждый день пишу в личном кабинете, где и когда я нахожусь, чтобы они в любой момент могли приехать и меня проверить. Они в мою квартиру уже заходят, как к себе домой, знают уже, как моего сына зовут", – рассказала олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро изданию "Подмосковье сегодня".

Она считает, что решение исполкома ВАДА по лишению нашей национальной сборной участвовать под нейтральным флагом на крупнейших спортивных соревнованиях несправедливым.

