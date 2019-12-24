Нашим спортсменам могут оставить российский триколор

У Олимпийской сборной РФ есть шанс выступить на Играх-2020 в Токио под российским триколором. Это произойдет при одном условии.

По мнению президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, бодания Москвы и Всемирного антидопингового агенства (WADA) могут затянуться на неопределенный срок и не прекратятся до начала ОИ в Японии. Исполком комитета провел закрытое совещание.

Однако, как стало известно "Комсомольской правде", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено уведомить WADA о своем протесте: мол, решение об отстранении российских спортсменов на 4 года является предвзятым. В частности, последнему объяснят, что в базу Московской антидопинговой лаборатории не вносились изменения. Да и забирать флаг у России – несправедливо.

WADA, вероятнее всего, отправится в суд, рискуя потратить много времени на разбирательства.