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Россия придумала хитрый план ради флага на Олимпиаде

Россия придумала хитрый план ради флага на Олимпиаде
Фото: www.globallookpress.com
Нашим спортсменам могут оставить российский триколор

У Олимпийской сборной РФ есть шанс выступить на Играх-2020 в Токио под российским триколором. Это произойдет при одном условии.

По мнению президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, бодания Москвы и Всемирного антидопингового агенства (WADA) могут затянуться на неопределенный срок и не прекратятся до начала ОИ в Японии. Исполком комитета провел закрытое совещание.

Однако, как стало известно "Комсомольской правде", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено уведомить WADA о своем протесте: мол, решение об отстранении российских спортсменов на 4 года является предвзятым. В частности, последнему объяснят, что в базу Московской антидопинговой лаборатории не вносились изменения. Да и забирать флаг у России – несправедливо.

WADA, вероятнее всего, отправится в суд, рискуя потратить много времени на разбирательства. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
не надо никакого плана
это же игры
играйте у себя дома и ВСЕ
откажитесь от олимпиады и международных соревнований
все равно их НИКТО не смотрит по одной причине - никому не нравится как тунеядцы не желая работать играют за бабло
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