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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась выступать в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Это следует из публикации списка участниц, в котором имя Медведевой отсутствует.
Спортсменка также принесла извинения перед болельщиками за холодную реакцию, когда ее поддерживали трибуны.
"Честно говоря, мне болельщики очень помогли. Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката", – цитирует Медведеву sports.ru.
Напомним, после короткой программы Медведева расположилась на пятом месте. Ее обгоняют Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем