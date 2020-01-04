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Умер известный советский спортсмен

Умер известный советский спортсмен
Фото: www.globallookpress.com
Баскетболист скончался на 73-м году жизни

В Москве не стало бронзового призера чемпионата Европы-1973 по баскетболу в составе сборной СССР Николая Дьяченко. Спортсмен ушел из жизни после продолжительной болезни.

Об этой трагической новости сообщили его коллеги на сайте московского ЦСКА.

В клуб Дьяченко пришел в 1972-м, и за четыре года в нем он трижды становился чемпионом СССР. Один раз баскетболист с командой забрал серебро национального первенства.

Как сообщает телеканал "360", спортсмен страдал от бокового амиотрофическего склероза. Последние годы жизни он был слаб, Дьяченко передвигался на специальном троне с подлокотниками и подставкой для головы. Этот же диагноз был у нобелевского лауреата Стивена Хокинга.   

Полина ИВАНОВА

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