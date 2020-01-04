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Более 100 тысяч посетителей приняла Рождественская елка от Федерации бокса России в Москве

Более 100 тысяч посетителей приняла Рождественская елка от Федерации бокса России в Москве
Фото: сайт vk.com/rusboxing
Уникальный благотворительный проект организовала Федерация Бокса России для детей

Мировые звезды спорта отметили, что такое масштабное, патриотичное и активное мероприятие они видят впервые и надеются, что остальные федерации смогут перенять этот опыт. Рождественская елка Федерации бокса собрала в Москве за несколько дней более 100 тысяч посетителей. Как сообщает Ura.Ru, мероприятия продлятся до 9 января на площадке столичного "Центра Прогресса бокса".

Фото: сайт vk.com/rusboxing

Дети могут принять участие во всех программах бесплатно. В том числе посетить открытые тренировки и мастер-классы, которые проводят спортсмены с мировой известностью. Уже прошли занятия и тренировки под руководством бывшего чемпиона мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Дениса Лебедева. Мастер-классы также провели именитые спортсмены Александр Беспутин, Эдуард Трояновский, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев, претендент на титул WBA в первом тяжелом весе Алексей Егоров, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко.

"Мне очень приятно принимать участие в мастер-классах для детей. Хотел бы поблагодарить родителей, которые приводят своих детей на подобные тренировки", – отметил Тищенко. Мастер-классы и тренировки будут продолжены, равно как и развлечения для детей.

Современные аттракционы, каток, ледяные горки, полевая кухня, кинотеатр, полоса препятствий, катания на оленях и упряжках с хаски и многое другое доступно всем. Все активности проводятся бесплатно.

Фото: сайт vk.com/rusboxing

Глава спортивной организации Умар Кремлев выразил надежду, что подобные елки будут проходить и в регионах под эгидой других спортивных федераций. "Нам очень приятно видеть детские улыбки, мы получаем большое количество благодарственных писем от родителей", – сказал Кремлев. Он отметил, что такие мероприятия очень помогают в популяризации спорта.

Марина МОНРО

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