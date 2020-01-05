Хоккейный матч сборных Швеции и России закончился скандалом

После полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором россияне разгромили шведов со счетом 5:4 в овертайме, последние принялись говорить о "провале" соперников. Так, нападающий сборной Швеции Давид Густафссон заявил, что голы российской команды – "полная лажа".

"У нас было много шансов победить в этом матче. В любом случае, не думаю, что мы должны были бояться Россию. Они забили в большинстве, некоторые голы были полной лажей",

- подчеркнул он в разговоре с "Чемпионатом".

Российские болельщики удивились словам шведа:

"Ну как же не помахать после драки то", "Конечно-конечно наши голы лажа,а их голы ого-го какие тяжелые. Лажа не лажа, а шведы проиграли. Дэвид Густафссон балабол походу дела", "Так дешево объяснять свое поражение – вот это лажа. Что-то похожее в Швеции говорят о нашей победе над фашизмом. Там об этом скорбят вроде как. Потому и к нам ненависть вполне обоснованная", "Но про Петра Первого и про Полтаву они с детства усваивают. Поэтому боятся и ненавидят Россию и русских. Ничего, пусть их корежит веками", "Как-то по-детски", – возмутились читатели РИА Спорт.

К слову, Альбину Эрикссону не понравилось то, что российский нападающий Александр Хованов поцеловал герб на свитере, проезжая мимо шведской скамейки. Партнер Эриксона по команде Самуэль Фагемо также добавил в разговоре с изданием Aftonbladet, что это было проявлением неуважения со стороны россиян. Хованов, в свою очередь, отметил, что не хотел оскорбить шведов, он просто не знал, куда ехать.