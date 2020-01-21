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Брат "Последнего императора" арестован за пьяный дебош

Емельяненко-младший разбуянился между тренировками

Известный боец смешанных единоборств угодил под арест на семь суток. Так Анапский суд наказал его за пьяный разгул. Спортсмен нарушил общественный порядок в ночь на 21 января в одном из местных отелей.

Как сообщает издание "Кубанские новости", Александр Емельяненко на базе "Спорт" в поселке Супсех проводил тренировки перед боем с Магомедом Исмаиловым.

По данным оперативных служб, бойца задержали в пьяном и неадекватном состоянии.

А между тем, на 3 апреля назначен его бой с Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве.

Напомним, Александр младший брат легендарного "Последнего императора" Федора Емельяненко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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