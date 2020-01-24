В России готовится к выпуску новое печатное издание

Приглашенным редактором первого номера "РБ-Спорт" станет титулованный футболист, бывший игрок петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала", экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин.

Журнал выйдет в печать в феврале этого года. Его презентация состоится в рамках церемонии вручения Международной премии "РБ", организатором которой выступает информационно-аналитический портал "Рейтинг букмекеров". Издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, спортбарах, на информационных стойках в аэропортах и в бизнес-центрах.

"Запуская новый журнал, команда "РБ" ставит перед собой две главные задачи: популяризация спорта и улучшение имиджа букмекерского рынка, который должен становиться более прозрачным. Мы видим, что глянцевые СМИ закрываются, но для нас это очередной вызов – доказать, что тематическое издание с известными спортсменами в качестве приглашенных редакторов найдет свою аудиторию", – рассказал основатель премии и издатель журнала "РБ-Спорт" Паруйр Шахбазян.

Победителями прошлого года в разных номинациях премии "РБ" стали "Лига ставок" ("Гран-при: лучший букмекер", "Лучшее мобильное приложение"), Tennisi ("Лучшая эксклюзивная линия"), BETCITY ("Лучший клиентский сервис"), БК "Марафон" ("Самый надежный букмекер"), БК "888" ("Лучшие коэффициенты"), "Париматч" ("Лучший онлайн-букмекер", "Лучший киберспортивный букмекер"). В этом году в борьбу за звание "Лучший букмекер года" включились БК "Олимп", "1хСтавка", GGBet и MelBet.