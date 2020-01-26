Российские фигуристы забрали все золото чемпионата Европы
Сборная России по фигурному катанию празднует триумф на чемпионате Европы. Напомним, в Австрии завершилась его соревновательная часть. Все золотые медали завоевали наши спортсмены.
Не обошлось без острых моментов в одиночном катании и конфузов.
Так, фигуристка Александра Трусова во время произвольной программы упала с двух четвертных прыжков, не повезло и Анне Щербаковой. Она упала с сольного четвертного лутца. Алена Косторная, к сожалению, тоже допустила ошибку. Фигуристка упала с тройного лутца. Однако несмотря на досадные моменты, российские спортсменки заняли весь пьедестал почета.
Чемпионкой Европы по фигурному катанию стала Алена Косторная, набравшая 240,81 балла, серебро досталось Анне Щербаковой (237,76), на третьем месте – Александра Трусова (225,34).
Комментировавшая ЧЕ – 2020 по фигурному катанию тренер Татьяна Тарасова во время произвольной программы рассказала забавную историю. Ей пожаловались, что на соревнованиях не разрешают вешать флаги с российскими фигуристками.
"Подбегает ко мне женщина и кричит: "Татьяна Анатольевна, Татьяна Анатольевна, нам не разрешают вешать флаги с нашими русскими девочками! Не разрешают вешать! Что делать?" Я говорю: вешайте! А они: "А что сказать, если будут срывать?" Говорю, скажите, что я разрешила. И смотрите: висят флаги-то с нашими девочками! Ну прелесть?" – поделилась она.
К слову, спортсменам в прямом смысле оказали ледяной прием. Тарасова также рассказала, что на соревнованиях в отеле не было горячей воды. В результате организаторы после извинений отправили спортсменов мыться в соседнюю гостиницу, где им сняли два номера.
"…все пошли туда мыться по очереди. Помылись – номера сдали", – цитирует ее Sport24.
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