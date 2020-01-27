Выживших в этой трагедии нет

Баскетблист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел в Калабасасе штата Калифорния. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются полиция и ФБР.

Причиной авиакатастрофы, согласно предварительным данным, стала плохая видимость из-за тумана. Вместе с легендарным баскетболистом на борту были еще восемь человек. Выживших нет. Среди погибших 13-летняя дочь Джианна, передает "URA.RU".

По словам очевидца трагедии Джерри Кочаряна, он видел, как вертолет падал и трещал. После этого возник большой огненный шар, передает телеканал "360".

Вся Америка и спортивный мир скорбит по Коби Брайанту. Матчи Национальной баскетбольной лиги США сегодня начались с минуты молчания, передает "МИР24". Свои соболезнования выразил также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его предшественники Билл Клинтон и Барак Обама.