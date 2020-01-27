Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Мир скорбит после гибели легенды баскетбола Коби Брайанта

Выживших в этой трагедии нет

Баскетблист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел в Калабасасе штата Калифорния. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются полиция и ФБР. 

Причиной авиакатастрофы, согласно предварительным данным, стала плохая видимость из-за тумана. Вместе с легендарным баскетболистом на борту были еще восемь человек. Выживших нет. Среди погибших 13-летняя дочь Джианна, передает "URA.RU".

По словам очевидца трагедии Джерри Кочаряна, он видел, как вертолет падал и трещал. После этого возник большой огненный шар, передает телеканал "360"

Вся Америка и спортивный мир скорбит по Коби Брайанту. Матчи Национальной баскетбольной лиги США сегодня начались с минуты молчания, передает "МИР24". Свои соболезнования выразил также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его предшественники Билл Клинтон и Барак Обама. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" отказали в сочувствии

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей