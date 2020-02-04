Спортсмены принесли родине три золотых и одну бронзовую медаль

Дайверы из Московской области завоевали четыре медали на соревнованиях Кубка мира по подводному спорту, которые состоялись в эстонском городе Винни. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Как передает "Подмосковье сегодня", два золота достались Алексею Кулику, еще одно золото и бронзу завоевал Максим Быковец.

В состязании приняли участие более 100 спортсменов, представляющих Польшу, Эстонию, Литву, Белоруссию, Латвию и Россию. Они соревновались в одной эстафете и заплывах на семь дистанций.