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Британская чемпионка по плаванию будет приносить победы России

Свое решение спортсменка приняла в мае прошлого года

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила сменить гражданство и выступать за российскую сборную. Об этом сообщает "Р-Спорт". 

По словам президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, уже запущен процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф и документы находятся в работе. 

По словам самой пловчихи, она долгое время раздумывала над этим и в конечном счете решилась лишь в мае 2019 года. 

Сергей САЗОНОВ

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