Свое решение спортсменка приняла в мае прошлого года

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила сменить гражданство и выступать за российскую сборную. Об этом сообщает "Р-Спорт".



По словам президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, уже запущен процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф и документы находятся в работе.

По словам самой пловчихи, она долгое время раздумывала над этим и в конечном счете решилась лишь в мае 2019 года.