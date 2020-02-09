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Гимнастка Солдатова призналась в страшной болезни

Гимнастка Солдатова призналась в страшной болезни
Александра Солдатова. Фото: instagram.com/soldy21/
Рассказать об этом тренерам она решилась не сразу

Последние несколько лет российской гимнастке Александре Солдатовой мешает выступать булимия. Об этом в интервью ТАСС заявила сама спортсменка. 

По ее словам, ей было очень сложно говорить об этом. О своем недуге она смогла рассказать тренерам не сразу. Солдатова решалась на это в течение нескольких месяцев. 

Спортсменка призналась, что справляться с болезнью до определенного этапа ей помогали тренировки. 

Сергей САЗОНОВ

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