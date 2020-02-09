Рассказать об этом тренерам она решилась не сразу

Последние несколько лет российской гимнастке Александре Солдатовой мешает выступать булимия. Об этом в интервью ТАСС заявила сама спортсменка.

По ее словам, ей было очень сложно говорить об этом. О своем недуге она смогла рассказать тренерам не сразу. Солдатова решалась на это в течение нескольких месяцев.

Спортсменка призналась, что справляться с болезнью до определенного этапа ей помогали тренировки.