В Норвегии проблемы с допингом в лыжном спорте РФ объясняют ошибками руководства

По мнению норвежских журналистов, россиянина Александра Большунова, не имеющего отношения к допинговым махинациям национальной команды, не следовало доверять тренеру Юрию Бородавко, которого два года назад в связи с этим дисквалифицировали, об этом сообщает Dagbladet. Как уточняется в издании, наставнику не стоило возвращаться к работе после случившегося.



Решение о тренировках Большунова было принято главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, напоминают спортивные аналитики.