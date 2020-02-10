Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российские лыжники уничтожают себя сами

В Норвегии проблемы с допингом в лыжном спорте РФ объясняют ошибками руководства

По мнению норвежских журналистов, россиянина Александра Большунова, не имеющего отношения к допинговым махинациям национальной команды, не следовало доверять тренеру Юрию Бородавко, которого два года назад в связи с этим дисквалифицировали, об этом сообщает Dagbladet. Как уточняется в издании, наставнику не стоило возвращаться к работе после случившегося.

Решение о тренировках Большунова было принято главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, напоминают спортивные аналитики.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей