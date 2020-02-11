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Инфаркт: легендарный советский футболист попал в реанимацию

Инфаркт: легендарный советский футболист попал в реанимацию
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерий Рейнгольд в крайне тяжелом состоянии

Спортсмена увезли в одну из клиник в Москве прямо со стадиона, где проходил турнир в честь 110-й годовщины со дня рождения Владимира Степанова. Как стало известно РЕН ТВ, 77-летний Рейнгольд внезапно потерял сознание. На скорой его доставили в реанимацию. По данным СМИ, у чемпиона СССР по футболу медики диагностировали инфаркт. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Рейнгольд прославился в качестве нападающего "Спартака". Чемпионом Советского Союза он стал в составе команды в 1962 году.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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