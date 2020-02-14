Обнаженная жена известного футболиста спела гимн Украины
Как передают спортивные новости BetON, жена
футболиста записала на видео, как поет гимн Незалежной, стоя перед зеркалом в синей кофте, приспустив штаны и показав желтое нижнее белье.
После публикации ролика в соцсети появились возмущенные комментарии –
пользователи негодовали из-за образа Морозюк, в котором она предстала перед
камерой во время исполнения торжественной песни. Многие подписчики посчитали такое
поведение аморальным, а журналисты обратились за советом к юристам.
И один из них сообщил, что за этот ролик девушка может оказаться в тюрьме. Он отметил, что таким образом Ирина надругалась над гимном Украины, а это, по закону, считается оскорбительным отношением, грубым издевательством или демонстрацией пренебрежения.
В Уголовном кодексе Украины существует статья, которая предполагает наказание за надругательство над государственными символами. Минимальный штраф – до 50 необлагаемых минимумов дохода. В случае невозможности заплатить такую сумму виновный будет арестован на срок до шести месяцев. Максимально ему могут присудить до трех лет лишения свободы.
По мнению юриста, Ирина Морозюк совершила публичное надругательство над национальным символом Украины, поэтому ей могут грозить самые строгие санкции. Пока что суд не открывал дело о поведении жены спортсмена.
Супруга футболиста нередко публикует фото и видео личного характера в "Инстаграм". А пользователи соцсети часто высмеивали ее за большое количество пластических операций.
Отметим, что муж Ирины является одним из лидеров "Ризерспора". Он провел 18 матчей в чемпионате Турции, забил один мяч и отметился одной результативной передачей. Эксперты считают, что в текущем сезоне его команда вряд ли сможет побороться за медали в турецком чемпионате. Если ознакомиться с котировками 1xBet, то, как полагают букмекеры, на будущий сезон "Ризерспор" приобретет нескольких сильных футболистов и сможет рассчитывать на место в топ-3.
Реакция самого футболиста на поведение жены пока неизвестна.
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