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Оценены шансы Кокорина перейти в пляжный футбол

Одна из проблем – различные темпы игры

Лидер сборной России по пляжному футболу Федор Земсков назвал условия, при которых Александр Кокорин смог бы заиграть в пляжный футбол. 

По его словам, в большом футболе темп игры средний или выше среднего, в то время как в пляжном аналоге этого вида спорта ситуация иная. Земсков рассказал, что игрокам приходится выкладываться по две минуты на максимум, а затем столько же отдыхать, передает его слова "Подмосковье сегодня". В этом смысле пляжный футбол больше похож на хоккей. 

Сергей САЗОНОВ

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