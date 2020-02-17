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Футболист Кокорин официально сменил клуб

Спортсмен будет выступать за новую команду

Александр Кокорин официально будет выступать за футбольный клуб "Сочи". Бывший нападающий "Зенита" перешел в новую команду на правах аренды до конца сезона 2019/2020. 

Спортсмен уже прибыл в расположение "Сочи", сообщает агентство FlashNord со ссылкой на представителя футбольного клуба. 

В "Зените" 28-летнему Александру Кокорину пожелали удачи и успехов на футбольном поле.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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