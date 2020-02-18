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Лыжня 6250 собрала сотни любителей добрых дел

Лыжня 6250 собрала сотни любителей добрых дел
Фото: Пресс-служба
Участники смогли не только показать свои физические возможности, но и проявить себя с творческой стороны

В воскресенье, 16 февраля, на трассе ОУСЦ "Планерная" состоялся большой спортивный праздник – благотворительная Лыжня 6250. Организатором мероприятия выступает, по традиции, благотворительный фонд "Линия жизни".

Уже в шестой раз Благотворительная Лыжня 6250 собрала сотни участников. Это прекрасная возможность для всех, кто увлечен здоровым образом жизни, проявить себя и помочь тяжелобольным детям – подопечным фонда.

Открыла спортивный праздник, проведя разминку, амбассадор фонда – спортсменка Ольга Зайцева, российская биатлонистка, двухкратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006-го и 2010 г.), трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России. Затем главный судья Лыжни 6250 рассказал участникам о дистанциях.

Фото: Пресс-служба

В этот раз лыжники могли выбрать три дистанции: 3125, 6250 и 12500 метров. Преодолеть маршрут можно было как классическим, так и коньковым (свободным) ходом. Ведущим праздника выступил Сергей Федянин. Хронометраж обеспечил партнер мероприятия, главный агрегатор российских беговых событий Russia Running.

Участники лыжного забега смогли не только показать свои физические возможности, но и проявить себя с творческой стороны. Самой креативной командой участников Лыжни была признана команда сотрудников детского сада №5 города Химки: воспитатели вышли на старт в образах Белоснежки и семи гномов. Лыжница в костюме Бабы Яги получила специальный приз – за самый креативный костюм. Самой многочисленной оказалась команда компании HYUNDAI.

Горячий обед, который ждал лыжников на финише, – чай и гречневую кашу – организовал давний партнер фонда  компания "Пища жизни". Компании X5 Retail Group и "Водовоз" предоставили продукты питания.

Фото: Пресс-служба

Победители получили памятные кубки и призы от партнеров фонда. Среди них – компания "Ростелеком", группа компаний ADMOS, детский лагерь "Поленово" и кафе "Сценарио" на Тверской. Информационные партнеры: информационное агентство Infox.ru, онлайн-издание об образовании и воспитании детей "Мел", развлекательный журнал Time Out, интернет-газета "Yтро.ру" журнал Melon Rich.

Все собранные в рамках спортивного праздника средства направлены в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных подопечных фонда – это трехлетний Дмитрий Павелькин из Подмосковья и двухлетняя Александра Дорожкина из Егорьевска. 

Евгения КОХАН

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