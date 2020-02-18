Спортсмен пожаловался на приобретенный алкоголизм

Спортсмен Брэндон Сагдэн рассказал об опыте игры за российскую команду в КХЛ. По словам хоккеиста, за полтора года у него развилась депрессия и алкоголизм.

Брэндон вспомнил участие в клубе "Витязь" в 2009 году. Он сравнил руководство команды с мафиози, который заставлял хоккеиста агрессивно вести себя на льду. Не понравилась бывшему тафгаю холодная погода и отсутствие улыбок на улицах.

Он рассказал о депрессии и затяжном алкоголизме в тот период в эфире подкаста Bucket Drop.

Брэндону Сагдэну заплатили за сезон около 300 тысяч долларов, мужчина поделился, что в России его соблазнили деньги и красивые девушки.



