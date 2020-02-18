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Канадского хоккеиста довели до депрессии в России

Канадского хоккеиста довели до депрессии в России
Брэндон Сагдэн. Фото: commons.wikimedia.org/CC BY-SA 4.0
Спортсмен пожаловался на приобретенный алкоголизм

Спортсмен Брэндон Сагдэн рассказал об опыте игры за российскую команду в КХЛ. По словам хоккеиста, за полтора года у него развилась депрессия и алкоголизм. 

Брэндон вспомнил участие в клубе "Витязь" в 2009 году. Он сравнил руководство команды с мафиози, который заставлял хоккеиста агрессивно вести себя на льду. Не понравилась бывшему тафгаю холодная погода и отсутствие улыбок на улицах. 

Он рассказал о депрессии и затяжном алкоголизме в тот период в эфире подкаста Bucket Drop. 

Брэндону Сагдэну заплатили за сезон около 300 тысяч долларов, мужчина поделился, что в России его соблазнили деньги и красивые девушки.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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