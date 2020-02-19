Алессандро Дель Пьеро побывает на премии "РБ" и благотворительном ужине в Москве
Легендарный футболист сборной Италии и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро приедет в Москву на II церемонию вручения Международной премии "РБ" в области спорта и букмекерства. Она пройдет 27 февраля в "Барвиха Luxury Village".
На праздничном вечере также состоится благотворительный аукцион. Главный лот – ужин с кумиром миллионов болельщиков. Все собранные средства будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
"Премия "РБ" – крупнейший проект, объединяющий букмекерскую и спортивную отрасли. В этом году мы увеличили число стран-участников, пригласили известных спортсменов, звезд кино и музыки, президентов российских лиг и федераций. Приезд Алессандро Дель Пьеро – беспрецедентное событие, повышающее статус мероприятия, а благотворительный аукцион и ужин с участием звездного гостя – это возможность собрать средства на доброе дело, чтобы мир стал немного лучше", – отметил основатель информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" и учредитель премии "РБ" Паруйр Шахбазян.
На торжественную церемонию также приглашены Руслан Нигматуллин, Алексей Немов, Роман Костомаров, Вячеслав Малафеев, Светлана Хоркина, Анна Сидорова, Сергей Шубенков, Анна Чакветадзе, Екатерина Бычкова, Эмин Гарибов, Алена Водонаева, Оксана Федорова и другие.
В прошлом году обладателями премии "РБ" в разных номинациях стали "Лига Ставок" ("Гран-при: лучший букмекер", "Лучшее мобильное приложение"); Tennisi ("Лучшая эксклюзивная линия"); BETCITY ("Лучший клиентский сервис"); БК "Марафон" ("Самый надежный букмекер"); БК "888" ("Лучшие коэффициенты"); "Париматч" ("Лучший онлайн-букмекер", "Лучший киберспортивный букмекер"). В этом году в борьбу за награды включились БК "Олимп", "1хСтавка", GGBet, MelBet и "ВулканБет".
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