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Установлен новый мировой рекорд по подледному плаванию

Установлен новый мировой рекорд по подледному плаванию
Фото: pixabay.com
Спортсмен из Щелково попал в книгу рекордов Гиннеса

Лучший результат в мире по подледному плаванию показал житель Подмосковья Алексей Молчанов, пополнив книгу рекордов Гиннеса новым невероятным достижением. Задержав дыхание, мужчина проплыл подо льдом дистанцию в 180 м. Новый чемпион обошел своего французского коллегу Артура Гуэран-Бойери, три года назад преодолевшего отметку в 175 м.

Организаторы отметили, подледное плавание – одна из самых сложных дисциплин фридайвинга, передает "Подмосковье сегодня". Для подготовки спортсмены используют систему "королевы фридайвинга" Натальи Молчановой, утверждавшей, что в данном виде самое важное – достижение абсолютной деконцентрации внимания и расслабленного состояния. В ледяной воде сделать это особенно трудно. Также дополнительным стрессом становится невозможность в любой момент всплыть на поверхность.

Отметим, Алексей Молчанов является 14-кратным чемпионом мира и обладателем 18 мировых рекордов.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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