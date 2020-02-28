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Соревнования отменяются: коронавирус ударил по российским спортсменам

Соревнования отменяются: коронавирус ударил по российским спортсменам
Никита Нагорный. Фото:instagram.com/nikushkarus
Сборная РФ по гимнастике пропустит этап кубка мира в Америке

Объявление о том, что российская сборная по гимнастике вынуждена проигнорировать этап кубка мира в Америке в связи с тревожными новостями о вирусе-убийце, появилось в "Инстаграм" спортсмена Никиты Нагорного, чемпиона мира и Европы, серебряного призера летних Олимпийских игр 2016 года. 

Ранее стало известно, что ситуация с эпидемией COVID-19 в Японии поставила под вопрос возможность проведения Олимпиады в Токио летом этого года. В Международном олимпийском комитете собираются установить, насколько безопасно проводить международные спортивные состязания в Стране восходящего солнца с учетом обстановки. Есть серьезный риск, что Игры отменят.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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