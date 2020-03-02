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Липовые подписи: доносчик WADA Родченков подставил МОК

Липовые подписи: доносчик WADA Родченков подставил МОК
Ольга Зайцева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У Международного олимпийского комитета начались серьезные проблемы из-за стукача

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подделал подписи в документах, на которые опираются набросившиеся на российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину инстанции. Таким образом, доказательства Международного олимпийского комитета (МОК), который, по мнению адвоката спортсменок Алексея Панича, проявил "безответственность и некомпетентность", могут быть признаны недействительными.

Недостоверность подписей подтвердили британские и российские эксперты. Между тем, чтоб доказать свою "чистоту", что практически невозможно в созданных чиновниками МОК условиях, обвиняемые потратили на суды огромные деньги.  Теперь Зайцева, Романова и Вилухина требуют компенсации ущерба в десятикратном размере, подчеркнул Панич.

"Мы требуем от СAS (Спортивный арбитражный суд) создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов. Такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально", – отрезал адвокат на слушаниях в суде, передает ТАСС.  

СAS принял заявление стороны защиты. Чтобы объяснить случившееся, олимпийскому комитету дали сутки. У него есть время до вторника. На новость отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев. 

"Как сильно это меняет дело. В любом случае мы ждет развития событий", – резюмировал Губерниев в своем "Инстаграм", известив также о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса. 

Напомним, МОК пожизненно дисквалифицировал Романову, Вилухину и Зацеву, лишив их заработанных в Сочи олимпийских медалей. Все три спортсменки завершили карьеру в 2017 году. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
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Таков он чудесный мир свободы и демократии Запада! :)))))))))))
Банда мошенников МОК и WADA должна сидеть в тюрьме, а не скрываться в США!

Только угроза потери денег, свободы и огромные штрафы может обуздать этот новый крестовый поход англосаксов против Правды и России!
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