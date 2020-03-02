У Международного олимпийского комитета начались серьезные проблемы из-за стукача

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подделал подписи в документах, на которые опираются набросившиеся на российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину инстанции. Таким образом, доказательства Международного олимпийского комитета (МОК), который, по мнению адвоката спортсменок Алексея Панича, проявил "безответственность и некомпетентность", могут быть признаны недействительными.

Недостоверность подписей подтвердили британские и российские эксперты. Между тем, чтоб доказать свою "чистоту", что практически невозможно в созданных чиновниками МОК условиях, обвиняемые потратили на суды огромные деньги. Теперь Зайцева, Романова и Вилухина требуют компенсации ущерба в десятикратном размере, подчеркнул Панич.

"Мы требуем от СAS (Спортивный арбитражный суд) создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов. Такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально", – отрезал адвокат на слушаниях в суде, передает ТАСС.

СAS принял заявление стороны защиты. Чтобы объяснить случившееся, олимпийскому комитету дали сутки. У него есть время до вторника. На новость отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.

"Как сильно это меняет дело. В любом случае мы ждет развития событий", – резюмировал Губерниев в своем "Инстаграм", известив также о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Напомним, МОК пожизненно дисквалифицировал Романову, Вилухину и Зацеву, лишив их заработанных в Сочи олимпийских медалей. Все три спортсменки завершили карьеру в 2017 году.