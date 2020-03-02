Игра состоится на арене в Казани

Впервые в истории в России состоится матч за суперкубок УЕФА. Об этом сообщает в понедельник, 2 марта, сайт спортивной организации в "Твиттер".

Матч пройдет на стадионе "Ак барс банк арена" в Казани в 2023 году.

Место проведения было выбрано сегодня на исполкоме УЕФА в Амстердаме.

