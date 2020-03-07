Нурмагомедов и Фергюсон обменялись любезностями – распаленные спортсмены едва не подрались

Обстановка на пресс-конференции накалилась до предела.

В конце мероприятия между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном должна была состояться традиционная дуэль взглядов. Однако спортсмены не смогли совладать с эмоциями.

Американец, стоя напротив российского соперника, начал что-то ему говорить, провоцируя его, отмечает "Чемпионат". Хабиб не выдержал и пнул чемпионский пояс Тони, полученный им за бой с Кевином Ли в 2017 году, который боец из США положил на пол. Фергюсон порывался начать драку – президенту UFC пришлось вмешаться. Дэна Уайт подозвал охранников, которые охладили его пыл. Видео появилось в соцсетях – так, этот момент публикует La Sueur в Twitter.

Отметим, что Нурмагомедов весьма нелестно высказался о сопернике, назвав его старым и тупым и пообещав "размазать".

"…мне кажется, он слишком стар: 36—37 лет. Люди всё равно будут говорить, что он старый, когда я размажу его в октагоне", – цитирует его RT.

Кроме того, Хабиб прошелся и по умственным способностям Фергюсона.

"Он великолепный боец, но я не люблю его, как человека. Потому что он тупой", – заявил боец.

Напомним, бой Хабиб-Фергюсон состоится в Нью-Йорке на шоу UFC 249 18 апреля.