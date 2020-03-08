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Известный российский спортсмен умер в 33 года

Известный российский спортсмен умер в 33 года
Фото: pixabay.com
Из жизни ушел Евгений Кегелев

О смерти чемпиона Паралимпийских игр – 2012 по легкой атлетике спорта слепых сообщили в Паралимпийском комитете России. Представители ПКР на официальном сайте выразили соболезнования родным и близким Евгения Кегелева.

Легкоатлет входил в состав российской сборной до 2019 года, он представлял Красноярский край. За вклад в развитие движения паралимпийцев спортсмен награжден орденом дружбы.

Евгению Кегелеву было всего 33 года. Причина его смерти пока не раскрывается. Дата и место прощания со спортсменом еще не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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