Из жизни ушел Евгений Кегелев

О смерти чемпиона Паралимпийских игр – 2012 по легкой атлетике спорта слепых сообщили в Паралимпийском комитете России. Представители ПКР на официальном сайте выразили соболезнования родным и близким Евгения Кегелева.

Легкоатлет входил в состав российской сборной до 2019 года, он представлял Красноярский край. За вклад в развитие движения паралимпийцев спортсмен награжден орденом дружбы.

Евгению Кегелеву было всего 33 года. Причина его смерти пока не раскрывается. Дата и место прощания со спортсменом еще не названы.