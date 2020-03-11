Россиянин впервые стал обладателем Кубка мира по лыжам
Российский лыжник Александр Большунов завоевал Кубок мира. Прежде этой победы добивались только советские спортсмены: Александр Завьялов в 1983 г. и Владимир Смирнов в сезоне 1991 – 1992.
В последние годы в лыжах доминировали норвежцы. Но в этом сезоне 23-летний Большунов лидировал с большим отрывом. На текущем этапе у него 2221 очка, а у его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клэбо - 1726.
Поскольку шансов догнать россиянина за два последних этапа в Канаде оставалось крайне мало, представители Норвегии пошли другим путем – они потребовали отменить соревнования в рамках Кубка мира из-за якобы угрозы коронавируса. Но в международной лыжной федерации сделать это отказались, поскольку в Канаде нет эпидемии – там зафиксировано менее 100 заболевших на 31 миллион жителей, пишет "Спорт-Экспресс".
Норвежцы все равно решили не ехать в Канаду. В итоге Большунов выиграл кубок досрочно, но оказался лишен возможности отпраздновать триумф на лыжне: спортивные чиновники поздравляли его с победой в своих кабинетах.
Как бы то ни было, победа уральского лыжника – поистине историческая и абсолютно заслуженная. Перед Большуновым уже поставили новую задачу – выиграть чемпионат мира в следующем сезоне, пишет URA.RU.
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