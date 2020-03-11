Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россиянин впервые стал обладателем Кубка мира по лыжам

Россиянин впервые стал обладателем Кубка мира по лыжам
Александр Большунов. Фото: EPA
Норвежцы уже попытались испортить праздник Большунову

Российский лыжник Александр Большунов завоевал Кубок мира. Прежде этой победы добивались только советские спортсмены: Александр Завьялов в 1983 г. и Владимир Смирнов в сезоне 1991 – 1992.

В последние годы в лыжах доминировали норвежцы. Но в этом сезоне 23-летний Большунов лидировал с большим отрывом. На текущем этапе у него 2221 очка, а у его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клэбо - 1726.

Поскольку шансов догнать россиянина за два последних этапа в Канаде оставалось крайне мало, представители Норвегии пошли другим путем – они потребовали отменить соревнования в рамках Кубка мира из-за якобы угрозы коронавируса. Но в международной лыжной федерации сделать это отказались, поскольку в Канаде нет эпидемии – там зафиксировано менее 100 заболевших на 31 миллион жителей, пишет "Спорт-Экспресс".

Норвежцы все равно решили не ехать в Канаду. В итоге Большунов выиграл кубок досрочно, но оказался лишен возможности отпраздновать триумф на лыжне: спортивные чиновники  поздравляли его с победой в своих кабинетах.

Как бы то ни было, победа уральского лыжника – поистине историческая и абсолютно заслуженная. Перед Большуновым уже поставили новую задачу – выиграть чемпионат мира в следующем сезоне, пишет URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Названа дата отступления коронавируса

Число жертв смертоносной инфекции в Европе продолжает расти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей