Сборная РФ выступит на отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года под руководством любимца россиян

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов будет занимать свой пост до 30 декабря 2022 года.

Об этом 12 марта сообщил Российский футбольный союз. Договор может быть пролонгирован до 31 июля 2024 г., если российская сборная выйдет из группы в финальном турнире чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Станислав Черчесов стал во главе сборной команды по футболу в 2016 году. Вместе с ним команда вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, напоминает "Свободная пресса".

