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Умер заслуженный тренер России

Спортсмену было 64 года

Знаменитый тренер по легкой атлетике Сергей Харитонов скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Заслуженного тренера РСФСР не стало вчера, 15 марта, говорится на сайте организации. О причине смерти ничего не сказано.

Сергей Харитонов был членом совета Спортивной федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, а также входил в число лучших тренеров страны. В 1991 г. ему присвоили звание заслуженного тренера РСФСР, а в 2004-м удостоили знака "Отличник физической культуры и спорта РФ".

Среди учеников Харитонова – чемпионы мира, участники Олимпийских игр и победители Кубка Европы.

Карина СИРАЗОВА

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