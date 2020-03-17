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Знаменитый фигурист умер в 30 лет

Причиной трагедии стал сердечный приступ

Японский фигурист Крис Рид скончался 14 марта в Детройте на 31-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила его младшая сестра Эллисон.

"Не описать словами, как мне тяжело. Крис был так чист душой", – написала она на своей странице в "Инстаграм".

По данным Japan Times, Рид умер из-за сердечного приступа.

Крид Рид выступал в танцах на льду со старшей сестрой Кэти, напоминает RT. Фигурист был десятикратным чемпионом Японии, а также трижды выступал на Олимпийских играх. В декабре 2019 г. спортсмен объявил о завершении карьеры.

Карина СИРАЗОВА

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