Ушел из жизни бывший игрок московского "Динамо"

Команда "Химки" простится с легендой подмосковного футбола. На 74-м году жизни умер ее первый главный тренер и экс-игрок столичного "Динамо" Владимир Штапов.

Он возглавил футбольный клуб "Химки" в 1996 году. Под его руководством спортивный коллектив дважды становился чемпионом области, а также выигрывал ее Кубок, передает пресс-служба ФК.

Штапова похоронят в понедельник, 23 марта, на Новолужинском кладбище, которое находится в Химках, уточняют "Подмосковье сегодня".