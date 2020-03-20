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В России скончался известный футболист

Ушел из жизни бывший игрок московского "Динамо"

Команда "Химки" простится с легендой подмосковного футбола. На 74-м году жизни умер ее первый главный тренер и экс-игрок столичного "Динамо" Владимир Штапов.

Он возглавил футбольный клуб "Химки" в 1996 году. Под его руководством спортивный коллектив дважды становился чемпионом области, а также выигрывал ее Кубок, передает пресс-служба ФК. 

Штапова похоронят в понедельник, 23 марта, на Новолужинском кладбище, которое находится в Химках, уточняют "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА

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