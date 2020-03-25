Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известного хоккеиста отстранили из-за наркотиков

На запрещенные вещества в крови спортсмена указал тест

Кирилла Дьякова дисквалифицировали за употребление наркотиков. Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

В крови российского спортсмена обнаружили кокаин – хоккеист сдавал тест на допинг в ноябре 2019 г., говорится на сайте организации. Дьякова отстранили на 15 месяцев.

Не прошли проверку и канадский спортсмен Майкл Бадд, а также хоккеист из Казахстана Владислав Никифоров: в их крови также оказались запрещенные вещества.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей