На запрещенные вещества в крови спортсмена указал тест

Кирилла Дьякова дисквалифицировали за употребление наркотиков. Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

В крови российского спортсмена обнаружили кокаин – хоккеист сдавал тест на допинг в ноябре 2019 г., говорится на сайте организации. Дьякова отстранили на 15 месяцев.

Не прошли проверку и канадский спортсмен Майкл Бадд, а также хоккеист из Казахстана Владислав Никифоров: в их крови также оказались запрещенные вещества.