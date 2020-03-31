Умер российский хоккеист
Бывшему игроку московского "Динамо" было 63 года
Российский спорт лишился выдающегося хоккеиста Алексея Фроликова.
Экс-нападающий московского "Динамо" умер на 64 году жизни. Печальную новость сообщила пресс-служба клуба, выразив соболезнования родным и близким выдающегося игрока.
"Динамовская семья понесла невосполнимую потерю", – говорится в некрологе.
Алексей Фроликов не раз отстаивал честь команды. В стане бело-голубых он неоднократно становится чемпионом страны. Однако его дебютом считается молодежный чемпионат мира 1977 г., когда Алексея Викторовича назвали лучшим бомбардиром сборной СССР.
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