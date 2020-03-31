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Умер российский хоккеист

Умер российский хоккеист
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Бывшему игроку московского "Динамо" было 63 года

Российский спорт лишился выдающегося хоккеиста Алексея Фроликова.

Экс-нападающий московского "Динамо" умер на 64 году жизни. Печальную новость сообщила пресс-служба клуба, выразив соболезнования родным и близким выдающегося игрока. 

"Динамовская семья понесла невосполнимую потерю", – говорится в некрологе. 

Алексей Фроликов не раз отстаивал честь команды. В стане бело-голубых он неоднократно становится чемпионом страны. Однако его дебютом считается молодежный чемпионат мира 1977 г., когда  Алексея Викторовича назвали лучшим бомбардиром сборной СССР. 

Ксения АНДРЕЕВА

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